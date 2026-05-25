Юран вновь возглавил «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с новым главным тренером Сергеем Юраном. Соглашение рассчитано на год.

Юрану 56 лет. В 2020—2022 годах он уже тренировал хабаровскую команду.

Предыдущим местом работы Юрана турецкий «Серикспор» (с июля по октябрь 2025 года). В 11 матчах под его руководством команда одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Также Юран тренировал «Пари НН», «Химки», «Зоркий», «Мику», «Балтику», «Сибирь», «Симург Закаталы», «Локо Астана», «Шинник», ТВМК, «Диттон», ставропольское «Динамо» и московский «Алмаз».

«СКА-Хабаровск» в сезоне-2025/26 в Первой лиге финишировал на 12-м месте в турнирной таблице с 42 очками после 34 встреч.

Предыдущим главным тренером «СКА-Хабаровска» был Алексей Поддубский, которого после увольнения временно сменил Михаил Семенов.

