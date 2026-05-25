Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сан-Антонио» нанес поражение «Оклахоме» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 103:82. Игра проходила в Сан-Антонио.

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 103:82. Игра проходила в Сан-Антонио.

Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 33 очка.

«Сан-Антонио» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. 27 мая соперники сыграют в Оклахоме.

НБА.

Плей-офф.

½ финала.

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22).

С: Вембаньяма (33 очка), Васселл (13), Касл (13).

О: Гилджес-Александер (19), Хартенштайн (12), Джо (11).

Счет в серии: 2−2.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.