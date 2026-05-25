«Сан-Антонио» нанес поражение «Оклахоме» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 103:82. Игра проходила в Сан-Антонио.
Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 33 очка.
«Сан-Антонио» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. 27 мая соперники сыграют в Оклахоме.
НБА.
Плей-офф.
½ финала.
«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22).
С: Вембаньяма (33 очка), Васселл (13), Касл (13).
О: Гилджес-Александер (19), Хартенштайн (12), Джо (11).
Счет в серии: 2−2.
