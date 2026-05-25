«Брагантино» на выезде разгромил «Васко да Гама»

«Брагантино» победил «Васко да Гама» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 3:0.
Забитыми голами отметились полузащитник Родригиньо (на 45+1-й минуте), нападающий Исидро Пита (на 60-й) и фоврард Фернандо (на 77-й). На 87-й минуте нападающий Эдуардо не реализовал пенальти в ворота хозяев.
«Брагантино» занимает пятое место в таблице чемпионата Бразилии с 26 очками после 17 игр. «Васко да Гама» (20 очков после 17 встреч) идет на 16-м месте.
