Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Чаррингтон: «Мы вернемся туда, где нам место»

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Питер Чаррингтон обратился к болельщикам после сезона-2025/26.
«В сентябре прошлого года мы поняли, что в “Тоттенхэме” должны произойти кардинальные перемены. Семья Льюисов вмешалась и санкционировала полный сброс. Это решение было принято нелегко, и оно произошло позже, чем следовало. Но то, что было запущено в действие, реально и знаменует собой подлинный разрыв с тем, что было раньше.
В рамках этого процесса мы обнаружили некоторые неприятные истины… Футбольный успех не был движущей силой наших решений. Два 17-х места подряд неприемлемы, и мы не будем это приукрашивать, признавая, что это далеко не соответствует ожиданиям этого клуба.
С сентября мы реструктурировали руководство по всему клубу, обновив исполнительный и футбольный состав. Большая часть этой команды уже работает, а другие присоединятся в ближайшие недели. Совет директоров поддерживает эту руководящую группу и предоставит им стабильность и поддержку, необходимые для правильного управления клубом.
Роберто Де Дзерби подписан главным тренером на пять лет, что отражает нашу веру в его способности и нашу приверженность возвращению туда, где мы должны быть. Он страстен, предан и позитивен во всём, что делает, и представляет тот футбол и те амбиции, которые должен олицетворять «Тоттенхэм Хотспур».
Семья Льюисов всецело предана этому клубу и этой перестройке. Они обеспечат стабильность и инвестиции, необходимые на каждом уровне, чтобы двигать нас вперёд, и рассматривают это как долгосрочную ответственность, а не как краткосрочное решение.
Этот сезон далек от того, чего требует «Тоттенхэм Хотспур». Мы должны бороться с лучшими командами этой лиги каждый сезон, и мы перестраиваем клуб с оглядкой на этот стандарт. Мы вернемся туда, где нам место", — цитирует обращение PA.
«Тоттенхэм» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии победил «Эвертон» (1:0), благодаря чему сумел сохранить прописку в АПЛ. Он занял итоговое 17-е место в таблице, опередив вылетевший «Вест Хэм» на два очка.
