Нападающий «Вест Хэма» Боуэн: «Мы все абсолютно убиты горем за болельщиков и всех, кто связан с клубом»

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн оценил неудачный для команды сезон-2025/26.
"Мы все абсолютно убиты горем за болельщиков и всех, кто связан с клубом. Мы всегда полагались на кого-то другого, хотя могли бы оказаться в лучшем положении за последние несколько недель. Мы знали, что нам нужно побеждать, чтобы сохранить эту маленькую надежду, но ничего не вышло. Мы были в нижней тройке большую часть сезона, так что знаем, что не достигли того уровня, который задали за последние несколько лет.
Мы просто отделались в прошлом году и хотели начать все с чистого листа и снова попробовать в этом сезоне, а теперь мы здесь, в этой позиции, вылетев. Это просто так обидно, потому что я был здесь и видел успех, которого мы добились. Я знаю, что все, кто связан с клубом, убиты горем, и мы должны просто извиниться перед болельщиками за то, что дали им. Нет ни проблеска света, нет позитива", — цитирует 29-летнего англичанина клубная пресс-служба.
«Вест Хэм» в 38 матчах чемпионата Англии набрал 39 очков, занял 18-е место и покинул АПЛ. В сезоне-2026/27 он сыграет в Чемпионшипе.
