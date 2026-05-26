Свентек после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»: «С каждым новым титулом это становится немного труднее»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над австралийкой Эмерсон Джонс (6:1, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос».
«Ничто не дается легко. С каждым новым титулом становится даже немного труднее, потому что все ожидают, что ты всегда будешь готова и будешь играть идеально. Так что нужно оставаться скромной, ничего не принимать как должное и прокладывать свой путь с самого начала турнира», — цитирует 24-летнюю спортсменку ESPN.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Свентек, которая занимает третье место в мировом рейтинге, сыграет с представительницей Чехии Сарой Бейлек.
Свентек побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.
