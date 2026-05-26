Нападающий сборной Австралии Макгри пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Нападающий «Мидлсбро» и сборной Австралии Райли Макгри пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026 из-за травмы, сообщает ESPN.
27-летний форвард был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 76-й минуте финала плей-офф за выход в АПЛ с «Халлом» (0:1).
Ожидалось, что Макгри будет входить в стартовый состав сборной Австралии на чемпионате мира.
Макгри играет за «Мидлсбро» с января 2022 года. В сезоне-2025/26 в 28 матчах он забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
В сборной Австралии нападающий дебютировал в июне 2021 года. В 35 матчах за национальную команду у него один гол и семь результативных передач.
