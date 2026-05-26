Холанн: «Это был неровный сезон, но “Манчестер Сити” будет продолжать давить и бороться»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил сезон-2025/26 для своей команды.
"Это был неровный сезон, но мы будем продолжать давить и бороться за победу за самые большие трофеи. Это то, что мы хотим выиграть, и мы снова боремся за победу во всем. Было удовольствием играть с Бернарду Силвой и Джоном Стоунсом и, конечно, работать с Пепом Гвардиолой.
Это было удивительное путешествие, но мы должны продолжать давить и бороться даже без них. Теперь пришло время чествовать их, они настоящие легенды клуба", — цитирует 25-летнего норвежца PA.
«Манчестер Сити» занял второе место в таблице чемпионата Англии с 78 очками после 38 игр. Победил «Арсенал» (85 очков). Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ с 27 голами.
