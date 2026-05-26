«Коритиба» победила «Баию» в матче с пятью голами

«Коритиба» победила «Баию» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Бразилии — 3:2.
У хозяев забитыми голами отметились Бруну Мелу (на 56-й минуте), Хоакин Лавега (на 65-й) и Брену (на 68-й). У гостей забил Эвералдо (на 90+1-й). Еще один мяч в свои ворота срезал Тьяго Косер («Коритиба», на 26-й).
«Коритиба» (26 очков после 17 игр) располагается на шестом месте в таблице чемпионата Бразилии. «Баия» (23 очка после 16 встреч) занимает восьмое место.
