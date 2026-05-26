Защитник сборной Канады и «Баварии» Дэйвис пропустит первый матч на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш сообщил, что капитан команды Альфонсо Дэйвис сыграет на финальном турнире чемпионата мира-2026, хотя из-за травмы он вряд ли будет готов к стартовому матчу.
25-летний футболист ранее повредил заднюю поверхность бедра. Ожидается, что Дэйвис присоединится к национальной команде только в самом конце мая. Сейчас он продолжает восстанавливаться от травмы.
«Бавария» провела его через определенные протоколы, которые они могут выполнять в Германии, но не могут в Северной Америке. Так что это одна из причин, почему он остался в Германии, потому что мы думаем, что у них есть некоторые передовые методы лечения, которые он может получить, и мы считаем, что это было полезно. Они также очень поддерживают и хотят видеть его на чемпионате мира. Думаю, они понимают, что поддержка своих игроков и для клуба, и для страны важна", — цитирует Марша ESPN.
Дэйвис дебютировал за сборную Канады в июне 2017 года. В 58 матчах он забил 15 голов и отдал 18 результативных передач.
Сборная Канады первый матч на финальном турнире ЧМ-2026 сыграет 12 июня с командой Боснии и Герцеговины. Также ей предстоят игры с соперниками по группе B Катаром и Швейцарией.
