Вратарь «Арсенала» Райя: «Победа в АПЛ придаст нам огромный импульс перед финалом Лиги чемпионов»

Вратарь «Арсенала» Давид Райя считает, что победа в чемпионате Англии сезона-2025/26 наполнила команду уверенностью перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ».
"Это было необходимо; это была цель с тех пор, как я сюда приехал, и даже до этого. Этот клуб существует, чтобы конкурировать и бороться за высшие награды, и Премьер-лига была одной из них. Мы достигли этого, и теперь это придаст нам огромный импульс перед финалом Лиги чемпионов.
Лично я считаю, что нахожусь в очень, очень хорошей форме. Это заслуга не только моя лично; я думаю, что «сухие» матчи, которые мы провели, — заслуга всей команды. Я очень рад, что добился этого рекорда — трех «Золотых перчаток» подряд — немногим вратарям это удавалось.
Так что я очень рад и уверен в той работе, которую мы проделали как команда. Было много матчей, в которых мы почти не давали сопернику шансов, и это помогло нам выиграть чемпионат, что было главным", — цитирует 30-летнего испанца Diario AS.
«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в финале Лиги чемпионов 30 мая.
