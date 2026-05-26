«Нью-Йорк» нанес поражение «Кливленду» и выиграл серию плей-офф НБА со счетом 4−0

«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 130:93. Игра прошла в Кливленде.
Самым результативным баскетболистом встречи стал американский защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — у него 31 очко.
В серии до четырех побед «Нью-Йорк» победил со счетом 4−0. В финальной серии плей-офф НБА он встретится с победителем пары «Оклахома» — «Сан-Антонио» (2−2).
НБА.
Плей-офф.
½ финала.
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32).
К: Митчелл (31 очко), Мобли (15), Харден (12).
Н: Таунс (19 + 14 подборов), Ануноби (17), Шамет (16).
