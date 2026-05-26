Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нью-Йорк» нанес поражение «Кливленду» и выиграл серию плей-офф НБА со счетом 4−0

«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 130:93. Игра прошла в Кливленде.

«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 130:93. Игра прошла в Кливленде.

Самым результативным баскетболистом встречи стал американский защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — у него 31 очко.

В серии до четырех побед «Нью-Йорк» победил со счетом 4−0. В финальной серии плей-офф НБА он встретится с победителем пары «Оклахома» — «Сан-Антонио» (2−2).

НБА.

Плей-офф.

½ финала.

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 93:130 (26:38, 23:30, 22:30, 22:32).

К: Митчелл (31 очко), Мобли (15), Харден (12).

Н: Таунс (19 + 14 подборов), Ануноби (17), Шамет (16).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.