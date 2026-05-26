Источник: Ираола может возглавить «Милан»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола общался с представителями «Милана» по поводу возможного трудоустройства, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, 43-летний испанец является основным кандидатом на пост главного тренера миланцев после увольнения Массимилиано Аллегри. Ранее Ираола заявил, что покинет «Борнмут».
Также среди кандидатов значатся главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, экс-тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта и наставник «Болоньи» Винченцо Итальяно.
Ираола работает в «Борнмуте» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Под руководством испанца команда в 127 матчах одержала 48 побед, 38 раз сыграла вничью и потерпела 41 поражение.
«Борнмут» занял шестое место в таблице АПЛ в сезоне-2025/26.
