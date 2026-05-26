Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитника «Кремонезе» Грасси дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление и толчок судьи

Полузащитник «Кремонезе» Альберто Грасси получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление и толчок судьи во время матча 38-го тура чемпионата Италии с «Комо» (1:4).

Полузащитник «Кремонезе» Альберто Грасси получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление и толчок судьи во время матча 38-го тура чемпионата Италии с «Комо» (1:4).

В заявлении Серии А говорится, что 31-летний итальнец произнес богохульную фразу (наихудшее ругательство в итальянском языке), приблизился к арбитру Фабио Мареске угрожающим образом и слегка толкнул его. Одноклубник Грасси Милан Джурич получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбление официальных лиц, а Дэвид Окереке — одноматчевую.

Грасси получил красную карточку на 71-й минуте и был удален с поля. Он был несогласен с назначением пенальти в ворота своей команды.

«Кремонезе» (34 очка после 38 матчей) занял 18-е место в таблице чемпионата Италии и вылетел в Серию B.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.