Источник: Паратичи стал главным кандидатом на пост спортивного директора «Милана»

Новым спортивным директором «Милана» может стать Фабио Паратичи, сообщает MilanPress.
По данным источника, специальный советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович уже провел предварительные переговоры с 53-летним итальянцем, чтобы узнать о его доступности.
С февраля 2026 года Паратичи работает спортивным директором «Фиорентины». Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
Ранее Паратичи работал спортивным директором «Тоттенхэма» и «Ювентуса». Именно при нем «Ювентус» был оштрафован и лишен очков за финансовые нарушения. Паратичи был отстранен от любой футбольной деятельности на 30 месяцев в апреле 2023 года и вернулся в октябре 2025 года.
Предыдущим спортивным директором «Милана» был Игли Таре, которого уволили в мае 2026 года вместе с главным тренером Массимилиано Аллегри.
