Ворончихина об отношении к россиянам на Паралимпиаде: «Нас хорошо встретили, поддерживали. Никаких косых взглядов»

Двукратная чемпионка Паралимпиады Варвара Ворончихина рассказала, как к российским спортсменам отнеслись на Играх в Италии.

Источник: Спортс‘’

— Какие ощущения от Паралимпиады сейчас, спустя месяцы?

— По ощущениям это было так давно, было очень много событий, мероприятий. Заканчивали сезон в тот момент, еще учеба была. Очень много дел, мероприятий. Вспоминаю иногда, и как будто уже очень много времени прошло.

Честно, более яркого ничего не было. Таких эмоций, усталости никогда не было. Не с чем сравнить. Безумное время было, даже сейчас мурашки опять.

— На кого учитесь?

— В Российском университете спорта на 4 курсе, заканчиваю в этом году. Тренерско‑педагогическая деятельность. Сейчас буду сдавать диплом, можно сказать, что писала диплом и одновременно выступала на Олимпиаде (смеется). Поэтому чуть‑чуть опаздываю со сроками. Но мне все равно помогают.

— Как строилось общение с иностранными спортсменами?

— Приятно, что Игры были именно в Италии, итальянцы очень добродетельные люди, хорошо к нам относились. И спортсмены, и сотрудники в деревне — везде была потрясающая публика. Нас хорошо встретили, поддерживали. К счастью и на удивление — никаких косых взглядов и ничего такого. Безумно приятно, — сказала Ворончихина.