«Джиро д’Италия». 17-й этап. Гонщики проедут 202 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

27 мая пройдет 17-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Кассано-д’Адда — Андало.

202 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:20 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 16-го этапа).

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 62.10,26.

2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 4,03.

3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 4,27.

4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 5,00.

5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 5,40.

6. Дерек Джи (Канада, Lidl — Trek) — 7,09.

7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 7,14.

8. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 7,57.

9. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 9,20.

10. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 9,44.

11. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 10,03.

12. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 11,19…

20. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 45,00.