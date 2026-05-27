Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модрич может завершить карьеру после ЧМ-2026

Полузащитник «Милана» Лука Модрич после чемпионата мира-2026 объявит о завершении профессиональной карьеры.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Милана» Лука Модрич после чемпионата мира-2026 объявит о завершении профессиональной карьеры, сообщил в соцсети X журналист Николо Скира. В сентябре футболисту исполнится 41 год.

Хорват перешел в итальянский клуб прошлым летом на правах свободного агента. Действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года с возможностью продления. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В четверг, 21 мая, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил состав на чемпионат мира-2026. В список из 26 футболистов вошел и Модрич.

В сезоне-2025/26 Модрич сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.