Модрич может завершить карьеру после ЧМ-2026

Полузащитник «Милана» Лука Модрич после чемпионата мира-2026 объявит о завершении профессиональной карьеры, сообщил в соцсети X журналист Николо Скира. В сентябре футболисту исполнится 41 год.
Хорват перешел в итальянский клуб прошлым летом на правах свободного агента. Действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года с возможностью продления. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
В четверг, 21 мая, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил состав на чемпионат мира-2026. В список из 26 футболистов вошел и Модрич.
В сезоне-2025/26 Модрич сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.