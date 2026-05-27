Хендерсон — о финале Лиги конференций: «Этот трофей все для нас»

Вратарь «Кристал Пэлэс» Дин Хендерсон перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что этот матч будет всем для английской команды.
«Этот трофей все для нас. С нетерпением жду возможности выйти на поле и отдать все силы в финале Лиги конференций, нам терять нечего. Мы должны играть без страха и с уверенностью, потому что такие возможности выпадают нечасто и упускать их не хочется», — цитрирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.
Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.