Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хендерсон — о финале Лиги конференций: «Этот трофей все для нас»

Вратарь «Кристал Пэлэс» Дин Хендерсон перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что этот матч будет всем для английской команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Кристал Пэлэс» Дин Хендерсон перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что этот матч будет всем для английской команды.

«Этот трофей все для нас. С нетерпением жду возможности выйти на поле и отдать все силы в финале Лиги конференций, нам терять нечего. Мы должны играть без страха и с уверенностью, потому что такие возможности выпадают нечасто и упускать их не хочется», — цитрирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.