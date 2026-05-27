Гласнер: «Победа в финале Лиги конференций стала бы большим достижением для “Кристал Пэлас”

Главный тренер «Кристал Пэлэс» Оливер Гласнер перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что хочет выиграть кубок.
«Победа стала бы большим достижением для “Кристал Пэлас”, особенно для игроков и персонала. Знаю, как усердно каждый игрок работал на протяжении всего сезона. Для меня эта победа стала бы большим событием — фантастическим финалом сезона. Мы вместе наслаждались этим совместным путем, и сделаем все возможное, чтобы завершить сезон на высокой ноте.
Сказал игрокам, что очень хочу эту победу, но не просто ради трофея, а потому что в следующем сезоне клуб может сыграть уже в Лиге Европы. Это сделало бы меня счастливым", — цитирует официальный сайт УЕФА Гласнера.
Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.