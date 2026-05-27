Гласнер: «Победа в финале Лиги конференций стала бы большим достижением для “Кристал Пэлас”

Главный тренер «Кристал Пэлэс» Оливер Гласнер перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что хочет выиграть кубок.

Источник: Спорт-Экспресс

«Победа стала бы большим достижением для “Кристал Пэлас”, особенно для игроков и персонала. Знаю, как усердно каждый игрок работал на протяжении всего сезона. Для меня эта победа стала бы большим событием — фантастическим финалом сезона. Мы вместе наслаждались этим совместным путем, и сделаем все возможное, чтобы завершить сезон на высокой ноте.

Сказал игрокам, что очень хочу эту победу, но не просто ради трофея, а потому что в следующем сезоне клуб может сыграть уже в Лиге Европы. Это сделало бы меня счастливым", — цитирует официальный сайт УЕФА Гласнера.

Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.