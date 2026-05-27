Пино: «Это уже шестой еврокубковый финал для меня, но так сильно я еще не волновался»

Нападающий «Кристал Пэлэс» Йереми Пино перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что очень сильно волнуется.
«Не знаю, что знают о “Райо Вальекано” в Англии. Сам я много раз играл против этой команды, поэтому кое-что знаю. Очень волнительно перед финалом. У меня большой опыт — это уже шестой еврокубковый финал для меня, но так сильно я еще не волновался. Это очень важный трофей. Сделаем все возможное, чтобы получить его», — цитирует официальный сайт УЕФА Пино.
Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.