«Барселона» хочет подписать Гордона

«Барселона» добилась прогресса в подписании нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона, сообщает Mundo Deportivo.
Также на 25-летнего игрока сборной Англии претендуют «Бавария» и «Ливерпуль». Спортивный директор каталонцев Деку летал в Лондон, чтобы поговорить с Гордоном и повлиял на желание перейти в стан сине-гранатовых.
Действующий контракт Гордона с «Ньюкаслом» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Гордон сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.