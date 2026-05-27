Ван-Биссака может перейти из «Вест Хэма» в «Эвертон»

Защитник «Вест Хэма» Аарон Ван-Биссака в летнее трансферное окно может покинуть клуб, вылетевший из АПЛ, сообщает The Telegraph. «Эвертон» хочет подписать игрока сборной ДР Конго.
«Ириски» предложили за 28-летнего конголезца 10 миллионов фунтов стерлингов. На игрока претендуют также еще несколько клубов.
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес ищет игрока на позицию правого защитника, поскольку Шеймус Коулман завершил карьеру после 17 лет в клубе.
В сезоне-2025/26 Ван-Биссака сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.