Перес: «Перед финалом Лиги конференций чувствуется ответственность перед болельщиками “Райо Вальекано”»

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес перед финалом Лиги конференций против «Кристал Пэлас» отметил, что чувствует ответственность перед фанатами.

Источник: Спорт-Экспресс

«Важно понимать, что есть вещи, к которым “Райо” не привык, но завтрашняя игра — это то, чего игроки хотели с самого детства. Мы должны игнорировать шумиху вокруг и сохранить свою индивидуальность. Надеюсь, что так мы сможем победить. Должны сохранять огонь в себе.

Чувствуется ответственность перед болельщиками «Райо Вальекано». Хочется, чтобы они гордились нами. Постараемся отблагодарить их за невероятную поддержку и показать, что мы способны оставаться собой", — цитирует официальный сайт УЕФА Переса.

Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.