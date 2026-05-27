Перес: «Перед финалом Лиги конференций чувствуется ответственность перед болельщиками “Райо Вальекано”»

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес перед финалом Лиги конференций против «Кристал Пэлас» отметил, что чувствует ответственность перед фанатами.
«Важно понимать, что есть вещи, к которым “Райо” не привык, но завтрашняя игра — это то, чего игроки хотели с самого детства. Мы должны игнорировать шумиху вокруг и сохранить свою индивидуальность. Надеюсь, что так мы сможем победить. Должны сохранять огонь в себе.
Чувствуется ответственность перед болельщиками «Райо Вальекано». Хочется, чтобы они гордились нами. Постараемся отблагодарить их за невероятную поддержку и показать, что мы способны оставаться собой", — цитирует официальный сайт УЕФА Переса.
Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.