Трехо — о финале Лиги конференций: «Это будет что-то волшебное»

Полузащитник «Райо Вальекано» Оскар Трехо перед финалом Лиги конференций против «Кристал Пэлас» отметил, что команда должна насладиться моментом.

«Я хочу насладиться этим событием (последним матчем за команду) и поблагодарить всех одноклубников и тренеров за все время, которое провели вместе. Должны отпраздновать это событие вместе с нашими болельщиками, которые проделали длинный путь, чтобы поддержать нас в Лейпциге. Нам выпала возможность поиграть вместе в финале. Это будет что-то волшебное. Мы выложимся на полную и постараемся насладиться этим событием до самой последней минуты», — цитирует официальный сайт УЕФА Трехо.

Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.