Паласон: «Думал, что почувствую тревогу перед финалом Лиги конференций, но ее не было»

Нападающий «Райо Вальекано» Иси Паласон перед финалом Лиги конференций против «Кристал Пэлас» отметил, что не чувствует волнения.
"У нас все хорошо. Я думал, что почувствую тревогу, но ее не было. Мы с нетерпением ждем матча. Сегодня я впервые увидел стадион изнутри, и он меня очень впечатлил. Думаю, завтрашний день станет праздником футбола и спорта — именно в этом и заключается смысл финалов. Команда относится ко всему спокойно и естественно. Мы понимаем, что это исторический момент для нас, но сохраняем спокойствие.
Многие из нас не были в таких ситуациях. Однако я верю в нашу зрелость. За эти годы мы пережили немало сложных ситуаций, и я думаю, мы знаем, как с ними справляться. Прозвучит стартовый свисток, и это будет просто очередной матч. Мы должны сохранять спокойствие.
Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.