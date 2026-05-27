Тренер казанского «Зенита» объяснил, почему Волков покинул клуб

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал уход доигровщика Дмитрия Волкова из клуба.

"Волков — настоящий мужик и боец. Очень сложный сезон для него получился: два перелома, травма локтя и в конце воспаление в плече. И каждый раз Дмитрий не отсиживался, а делал все возможное, чтобы помочь команде, где-то даже с риском для себя в дальнейшем. Он очень хотел уйти красиво, но не всегда наши желания совпадают с возможностями.

Волков хотел уехать уже в этом сезоне, но я попросил его остаться еще на годик, понимая, что мы не сможем заменить сразу трех суперигроков — и Кристенсона, и Деру, и его. Благодарен Диме, что тогда он поступил по совести, хотя были варианты поинтереснее. Конечно, мы предложили ему остаться и на сезон 2026/27, но шансов сохранить его не было. Если бы «Динамо» не вышло на него осенью с экстра-предложением, то он бы уехал в Италию. Хотел бы от себя и всего клуба поблагодарить Диму за эти пять лет. Было огромным удовольствием работать с ним и пережить вместе столько классных моментов«, — приводит “БО Спорт” слова Вербова.

31-летний Волков с 2021 года выступал за «Зенит». С казанской командой он трижды становился чемпионом России, а также по три раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Волков со сборной России завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, выиграл чемпионат Европы 2017 года и дважды побеждал в Лиге наций.