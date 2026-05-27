Гуйе: «Цель сборной Сенегала — выиграть ЧМ-2026»

У нас была возможность выйти в 1/16 финала на предыдущем чемпионате мира, но я думаю, что сейчас у нас больше опыта, и также появились несколько перспективных молодых игроков. Надеюсь, что все это позволит нам пройти как можно дальше и победить. У меня, возможно, есть цель, но я держу ее при себе. Самое важное — помочь команде. Если Сенегалу удастся выйти в финал и выиграть его, а я при этом не забью ни одного гола, все равно буду самым счастливым человеком на свете", — приводит Taggat слова Гуйе.