Гуйе: «Цель сборной Сенегала — выиграть ЧМ-2026»

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гуйе заявил, что едет на чемпионат мира-2026 с целью выиграть турнир. Во вторник, 26 мая, сенегальские футболисты встретились с президентом страны Бассиру Диомай Фай.

"Менталитет, как хорошо описал президент, заключается в том, чтобы уважать страну, отдать все силы, потому что, как я всегда говорю, мы словно выполняем миссию для нации. Поэтому прекрасно поняли послание и с нетерпением ждем начала ЧМ-2026. Да, это наша цель, цель — победить, и мы это сделаем.

У нас была возможность выйти в 1/16 финала на предыдущем чемпионате мира, но я думаю, что сейчас у нас больше опыта, и также появились несколько перспективных молодых игроков. Надеюсь, что все это позволит нам пройти как можно дальше и победить. У меня, возможно, есть цель, но я держу ее при себе. Самое важное — помочь команде. Если Сенегалу удастся выйти в финал и выиграть его, а я при этом не забью ни одного гола, все равно буду самым счастливым человеком на свете", — приводит Taggat слова Гуйе.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сенегальцы сыграют в группе E со сборными Франции, Ирака и Норвегии.