Митчелл: «Финал Лиги конференций — это момент гордости для меня и моей семьи»

Защитник «Кристал Пэлэс» Тайрик Митчелл перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что надеется на поддержку болельщиков.
"Финал Лиги конференций — это момент гордости для меня, моей семьи и для всех, кто помог мне достичь этого. Рад, что путь, начатый в августе, завершается финалом. Перед финалом посыл был прост — сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается. Нужно просто делать то, что мы умеем на пределе своих возможностей.
Наши фанаты были невероятными с самого начала турнира. Без них мы бы не прошли так далеко. Они очень помогают, и надеюсь, в финале они будут очень громко поддерживать нас", — приводит официальный сайт УЕФА слова Митчелла.
Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.