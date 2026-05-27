Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митчелл: «Финал Лиги конференций — это момент гордости для меня и моей семьи»

Защитник «Кристал Пэлэс» Тайрик Митчелл перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что надеется на поддержку болельщиков.

Защитник «Кристал Пэлэс» Тайрик Митчелл перед финалом Лиги конференций против «Райо Вальекано» отметил, что надеется на поддержку болельщиков.

"Финал Лиги конференций — это момент гордости для меня, моей семьи и для всех, кто помог мне достичь этого. Рад, что путь, начатый в августе, завершается финалом. Перед финалом посыл был прост — сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается. Нужно просто делать то, что мы умеем на пределе своих возможностей.

Наши фанаты были невероятными с самого начала турнира. Без них мы бы не прошли так далеко. Они очень помогают, и надеюсь, в финале они будут очень громко поддерживать нас", — приводит официальный сайт УЕФА слова Митчелла.

Финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» пройдет в среду, 27 мая, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.