«Осасуна» отправила в отставку главного тренера Лиши

«Клуб благодарит итальянского специалиста за его преданность и самоотверженность во время работы в качестве главного тренера “Осасуны”, а также за уважительное отношение к членам клуба, болельщикам, совету директоров и персоналу. Также клуб благодарит весь тренерский штаб», — говорится в пресс-релизе.