«Осасуна» отправила в отставку главного тренера Лиши

«Осасуна» на официальном сайте объявила об уходе Алессио Лиши с поста главного тренера команды.
«Клуб благодарит итальянского специалиста за его преданность и самоотверженность во время работы в качестве главного тренера “Осасуны”, а также за уважительное отношение к членам клуба, болельщикам, совету директоров и персоналу. Также клуб благодарит весь тренерский штаб», — говорится в пресс-релизе.
40-летний итальянец работал с командой с июля прошлого года. Под его руководством команда провела 42 матча: 14 побед, 9 ничьих и 19 поражений. «Осасуна» в Ла лиге-2025/26 набрала 42 очка в 38 турах и спаслась от вылета.