Фанаты «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» подрались друг с другом перед финалом Лиги конференций

В Лейпциге произошла стычка между болельщиками «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» перед финалом Лиги конференций, сообщает Daily Mail.
По информации источника, болельщики испанского клуба также вступили в драку с полицией, бросая в них стулья и бутылки. Отмечается, что по итогам инцидента десятки фанатов были задержаны полицией на несколько часов за нарушение общественного порядка.
Финал Лиги конференций пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени.
