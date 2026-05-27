«Оклахома» переиграла «Сан-Антонио» и вышла вперед в финальной серии Западной конференции

«Оклахома-Сити» выиграла у «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии Западной конференции — 127:114.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, который набрал 32 очка.
«Оклахома» вышла вперед в серии — 3−2. Шестой матч пройдет на паркете «Спэрс» в пятницу, 29 мая. Начало игры — 03:30 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
½ финала.
Пятый матч.
«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23).
О: Гилджес-Александер (32), Карузо (22), Маккейн (20), Холмгрен (16 + 11 подборов), Хартенштайн (12 + 15 подборов).
С: Касл (24), Шэмпени (22), Вембаньяма (20), К. Джонсон (15).
Счет в серии: 3−2.