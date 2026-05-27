Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После победы «Спартака» число прослушиваний песни «Знаешь ли ты» на «Яндекс Станциях» выросло в 3,6 раза

После победы «Спартака» в FONBET Кубке России пользователи стали заметно чаще включать песню «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн болельщиков клуба.

После победы «Спартака» в FONBET Кубке России пользователи стали заметно чаще включать песню «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн болельщиков клуба. По данным «Яндекса», количество прослушиваний песни через Станции в Москве резко подскочило 24 мая после 20.20 по московскому времени — в момент, когда закончилась серия пенальти, оказавшаяся для московского клуба победной.

В последующие десять минут общее число прослушиваний в «Яндекс Музыке» выросло на 55%, а в «Станциях» в 3,6 раза по сравнению с таким же интервалом в аналогичный день — предыдущее воскресенье. В целом за первый час после финального свистка песню включали на 80% чаще в «Яндекс Музыке», и в 2,5 раза на «Станциях».

Рост прослушиваний фиксировался и в начале игры. С 18.00 до 18.30 композицию на «Станциях» включали на 20% чаще, чем в тот же интервал предыдущего воскресенья.

«Спартак» выиграл FONBET Кубок России, одолев «Краснодар» в серии пенальти. В основное время команды сыграли вничью 1:1.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» считается неофициальным гимном фанатского движения московского «Спартака» и традиционно звучит в важные для клуба моменты.