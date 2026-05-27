Артета попросил руководство «Арсенала» купить хавбека «Астон Виллы» Роджерса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета попросил спортивный блок клуба подписать летом полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса, сообщает talkSPORT.
По информации источника, цена за 23-летнего англичанина может составить до 100 миллионов евро. Отмечается, что стороны уже провели предварительные переговоры.
Игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В этом сезоне на счету Роджерса 55 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Роджерс был признан лучшим игроком Лиги Европы по итогам сезона-2025/26.
Его контракт с «Астон Виллой» рассчитан до конца июня 2031 года.
