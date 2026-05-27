Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беннасер удивлен, что не получил вызов в сборную Алжира на ЧМ-2026

Полузащитник загребского «Динамо» Исмаэль Беннасер остался недоволен, что не был приглашен в сборную Алжира для подготовки к чемпионату мира-2026.

Полузащитник загребского «Динамо» Исмаэль Беннасер остался недоволен, что не был приглашен в сборную Алжира для подготовки к чемпионату мира-2026. Тренерский штаб алжирцев объявит состав на мировое первенство в воскресенье, 31 мая.

«Не буду врать, я в недоумении. Когда ты чувствуешь себя физически здоровым, усердно работаешь, возвращаешься на хороший уровень, и годами мечтаешь о чемпионате мира со своей страной… Это, конечно, трудно принять», — приводит La Gazette du Fennec слова Беннасера.

Баннасер с 2016 года выступает за сборную Алжира. На его счету 56 матчей, 3 гола и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В этом сезоне 28-летний алжирец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная Алжира сыграет в группе J против Аргентины, Австрии и Иордании.