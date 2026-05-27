Беннасер удивлен, что не получил вызов в сборную Алжира на ЧМ-2026

Полузащитник загребского «Динамо» Исмаэль Беннасер остался недоволен, что не был приглашен в сборную Алжира для подготовки к чемпионату мира-2026. Тренерский штаб алжирцев объявит состав на мировое первенство в воскресенье, 31 мая.
«Не буду врать, я в недоумении. Когда ты чувствуешь себя физически здоровым, усердно работаешь, возвращаешься на хороший уровень, и годами мечтаешь о чемпионате мира со своей страной… Это, конечно, трудно принять», — приводит La Gazette du Fennec слова Беннасера.
Баннасер с 2016 года выступает за сборную Алжира. На его счету 56 матчей, 3 гола и 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
В этом сезоне 28-летний алжирец сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная Алжира сыграет в группе J против Аргентины, Австрии и Иордании.