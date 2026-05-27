Рекордсмен России на 400 м с/б Федор Иванов: «Уверен, что в этом году от меня стоит ждать нового рекорда»

В августе 2025-го Иванов пробежал дистанцию за 47,94 секунды и побил рекорд страны 10-летней давности.
"Изначально я планировал этот сезон сделать восстановительным, но получилось так, что мне удалось уже сейчас набрать очень хорошую форму, и уже на первом своем летнем старте я ставил перед собой задачу выбежать из 48 секунд. Но не получилось, год назад я здесь же в Сочи начал сезон с 48,30 секунды, теперь получилось на три десятых хуже.
В общем, я не готов пока к такому быстрому началу, но у меня огромный запал на сезон, и уже 5 июня на Мемориале Знаменских я буду выбегать из 48 секунд. В прошлом году я пробежал за 47,94. Уверен, что в этом году от меня стоит ждать нового рекорда. К концу сезона может получиться в районе 48,50 — 48,60. Но уже на Мемориале Знаменских я рассчитываю на личный рекорд", — сказал Иванов.