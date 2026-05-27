Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские гребцы получили визы накануне вылета на Кубок мира в Испанию

Российские гребцы, заявленные на первый этап Кубка мира в Испании, получили въездные визы только накануне вылета на соревнования.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Этап Кубка мира пройдет в Севилье с 29 по 31 мая.

«Несколько дней сидели на чемоданах в ожидании виз. Обещали, что дадут еще в понедельник, но получили только вчера вечером, а уже в 4 утра вылетели из России. Подавали документы на оформление виз три недели назад сразу после того, как прошел отбор на международные соревнования», — рассказал Свирин.

Россияне на Кубке мира будут представлены в одиночке женской (Мария Жовнер), двойке распашной без рулевого женской (Екатерина Гусева и Елена Лушина), двойке парной мужской (Александр Яковлев и Андрей Потапкин) и четверке распашной без рулевого мужской (Роман Ломачев, Алексей Воробьев, Никита Лабзо и Иван Кладов).