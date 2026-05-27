21-метровую статую Месси в Калькутте перенесут — она повреждена и раскачивается на ветру. Монумент закрепили тросами

Монумент форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» был открыт в Калькутте в декабре 2025 года во время его тура по стране.
Как сообщает BBC со ссылкой на индийские СМИ, инженеры Департамента общественных работ (PWD) провели осмотр статуи после жалоб местных жителей и выявили серьезные нарушения в структурной целостности памятника. Было принято решение о ее немедленном демонтаже и перемещении.
«Статуя легенды аргентинского футбола оказалась небезопасной. Мы заметили, что она раскачивается на ветру», — заявил депутат законодательного собрания Западной Бенгалии Шарадват Мукерджи.
По словам политика, близость статуи к оживленной дороге и подземному переходу делает ее демонтаж тем, о чем «легче сказать, чем сделать», но власти планируют «демонтаж при первой же возможности».
Конструкция из стекловолокна и железа была закреплена прочными нейлоновыми тросами, а для предотвращения доступа людей и транспорта к месту установки были возведены баррикады. Власти рассматривают альтернативные места для статуи, которая собиралась в течение 27 дней бригадой из 45 человек.