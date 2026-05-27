Слюсарева о спортсменах в политике: «Всегда можно кого-то критиковать с дивана, но смысл это обсуждать? Мы что-то меняем, стараемся делать жизнь лучше, комфортнее»

Слюсарева была мэром Тулы с 2019 по 2024 год. С сентября 2024-го — депутат, председатель комитета по социальной политике Тульской областной думы.
— Вы спортсменка, которая пошла в политику. Наверняка знаете, что в России отношение к спортсменам-политикам неоднозначное. Почему вы решили себя там попробовать?
— Получилось, можно сказать, случайно. Хотя говорят — случайности не случайны… Я работала тренером в спортивной школе, команду собрала свою из хороших ребят. Потом губернатор предложил прийти советником по спорту. Потом стала министром спорта. А потом мэром Тулы. Ну вот… Не знаю, как-то так сложилось. А об отношении я не хочу говорить.
— Но что «они там кнопки давят» вы не могли не слышать.
— Да, но всегда можно кого-то критиковать с дивана, но смысл это обсуждать? Мы что-то меняем, стараемся делать жизнь лучше, комфортнее. Можно говорить по-всякому — этого не хватает, того. Ведь человек — он какой? Ему чем больше даешь, тем больше хочется. Но я довольна своей работой и жизнью.
Ну и я по-настоящему болею спортом. Иногда хочется уйти работать чисто в спорт. Но где легче — не возьмусь сказать, думаю, в политике сидеть даже лучше. И не соваться в обратно. Потому что работать тренером — это… героизм.
— Ваши тренеры жесткие были? Могли подзатыльник выписать?
— Ой, да, это первый тренер мой. Мог и по попе врезать, и пинка дать. Так, чисто для разгона, скорости. Потому что мы же вредные такие были, все подростки! Но сейчас хочется сказать, что я благодарна тем тренерам, которые у меня были. Потому что нас нужно держать в узде. Говорят, спортсмены покладистые, податливые. Нет, конечно! Всем нужен пинок, задорный мат, если в тему. Не без этого, чего скрывать.
— В политике, мне кажется, тоже нужен.
— А как же. Я теперь говорю — кто в спорте гонялся, тому в политике неинтересно. Восприятие другое. Меня сейчас старший сын с женой Марией, тоже спортсменкой, заставили ходить в зал. И я говорю — не знаю, что мне делать. Потому что я привыкла, когда мне написали и я выполняю. Они мне подвели тренера, я сразу говорю: «Я такой человек, я не буду обсуждать ваш план, правильный или неправильный, как он работает. Я просто хочу выполнять, не хочу думать. Дайте в зубы инструкцию, и я обязуюсь работать!» — сказала Слюсарева.