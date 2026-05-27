«Джиро д’Италия». 18-й этап. Гонщики проедут 171 км по маршруту с двумя категорийными подъемами

«Джиро д’Италия-2026».
18-й этап.
Фаи-делла-Паганелла — Пьеве-ди-Солиго.
171 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:30 по московскому времени.
Общий зачет (после 16-го этапа).
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 66.57,14.
2. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 4,03.
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 4,27.
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 5,00.
5. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 5,40.
6. Дерек Джи (Канада, Lidl — Trek) — 7,09.
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 7,14.
8. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 7,57.
9. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain — Victorious) — 8,34.
10. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 9,20.
11. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 9,44.
12. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 10,03…
21. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 39,51.