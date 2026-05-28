«Кристал Пэлэс» стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок

«Кристал Пэлэс» переиграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций и стал 12-й английской командой, завоевавшей один из еврокубков.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в финалах еврокубковых турниров побеждали «Арсенал», «Астон Вилла», «Челси», «Эвертон», «Ипсвич», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

Ранее в этом сезоне «Астон Вилла» выиграла у «Фрайбурга» (3:0) в финале Лиги Европы. Также «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ». Матч пройдет в субботу, 30 мая. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.

Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках.