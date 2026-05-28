Холанн попрощался с Силвой и поблагодарил за время в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн обратился к полузащитнику Бернарду Силва, который этим летом покинет команду на правах свободного агента.
«Невероятно благодарен за возможность играть с тобой, Бернарду. Настоящий боец!» — написал Холанн в социальной сети.
24 мая «Сити» дома проиграл «Астон Вилле» (1:2) в заключительном туре АПЛ. Этот матч стал последним для 31-летнего португальца за «горожан».
Португалец перешел в «Сити» в 2017 году из «Монако». На его счету 460 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 76 голов и отдал 77 результативных передач.
«За что вы меня так любите?» «Манчестер Сити» эффектно попрощался с Гвардиолой.