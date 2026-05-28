Матета — о победе в финале Лиги конференций: «Ощущения фантастичекие»

Форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета прокомментировал победу над «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.

Источник: Спорт-Экспресс

«Ощущения фантастичекие. Мы это сделали! Это невероятно. Отдали этому все силы, и сам я все отдал. Всегда с вами (болельщиками клуба). Они поддерживали и команду, и меня лично. Наши фанаты всегда рядом», — цитирует официальный сайт УЕФА Матета.

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.

Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках.