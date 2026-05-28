Митчелл: «Сейчас у нас те же самые чувства, что были и после завоевания Кубка Англии»

Защитник «Кристал Пэлэс» Тайрик Митчелл прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.
«Периодически у “Кристал Пэлас” бывали отрезки, когда мы не побеждали. Проиграли пару матчей в ходе этой Лиги конференций. Но если все это предзнаменовало наш победный приезд сюда, мы бы все так же повторили снова. Сейчас у нас те же самые чувства, что были и после завоевания Кубка Англии. Чистые эмоции, радость. Мы просто счастливы, что сумели все довести до конца», — цитирует официальный сайт УЕФА Митчелла.
«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.
27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.
