Уортон: «Празднования после финала Кубка Англии я пропустил, так что в этот раз обязательно все наверстаю»

Полузащитник «Кристал Пэлэс» Адам Уортон прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.
«Празднования после Кубка Англии в прошлом году я пропустил, так что в этот раз обязательно все наверстаю. Чувства не передать словами. Сами видите, что это значит для южного Лондона, для болельщиков “Кристал Пэлас”. Это невероятно.
Знали, что пробить оборону «Райо Вальекано» будет трудно, так как это очень хорошо подготовленная команда. В Испании она является одной из самых работоспособных и целеустремленных команд. Начало игры прошло сравнительно осторожно, как это всегда бывает в финалах турниров, но постепенно «Кристал Пэлас» нашел свой ритм. Должны были больше забивать и облегчить себе задачу, но справились и так", — приводит официальный сайт УЕФА слова Уортона.
«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.
27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.
