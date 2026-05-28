Гессан стал первым игроком в истории, выигравшим два еврокубка за один сезон

Вингер «Кристал Пэлас» Эванн Гессан стал первым в истории футболистом, которому удалось стать победителем двух еврокубковых турниров за один сезон.

Источник: Спорт-Экспресс

В среду, 27 мая, «Кристал Пэлас» переиграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций. 24-летний ивуариец провел на поле 10 минут в этой встрече.

Гессан перешел в лондонский клуб из «Астон Виллы» на правах аренды в январе. За бирмингемскую команду в этом сезоне он провел 7 матчей в Лиге Европы и забил 2 гола. В прошлую среду, 20 мая, «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0) в финале Лиги Европы.

Таким образом, Гессан является победителем Лиги Европы-2025/26 и Лиги конференций-2025/26.

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.

Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках.