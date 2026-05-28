Хендерсон: «Игроки “Кристал Пэлас” меня поражают»

Капитан «Кристал Пэлэс» Дин Хендерсон прокомментировал победу над «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.
«Эти ребята — по правде говоря, они меня поражают. Сегодня особенный вечер. Это был наш 60-й матч в сезоне. Игроки “Кристал Пэлас” весь год носились по полю. В ходе сезона у нас бывали трудные времена, но в такие вечера парни проявляли себя с наилучшей стороны. Эти моменты особенны, с особенными людьми. Это память на всю жизнь. Моя семья тоже здесь — да, это все невероятно. Просто пытаюсь все это осмыслить», — цитирует официальный сайт УЕФА Хендерсона.
«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.
27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.
