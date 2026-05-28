Гласнер: «Ход матча полностью соответствовал ожиданию “Кристал Пэлас”

Главный тренер «Пэлэс» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.
«Ход матча полностью соответствовал нашему ожиданию, но “Кристал Пэлас” был невероятен в 15 минут после перерыва, когда забили гол. В концовке мы хорошо оборонялись, это был фантастический вечер. Наши игроки, клуб и наши болельщики заслужили эту победу.
Считаю себя только частью всего нашего состава. Будучи тренером, сам не можешь сделать ничего — нужны великолепный штаб, великолепные футболисты, прекрасные люди. Они держатся всегда вместе, усердно трудятся. С этого мы начали в первый же день. Сказали, что возможно все, если будем старательно работать. Мой жизненный принцип таков: вкладываясь во что-то, отдачу получишь. Сегодня все окупилось", — цитирует официальный сайт УЕФА Гласнера.
«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.
27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.
Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках.