«Филадельфия Юнион» уволила главного тренера Карнелла

«Филадельфия Юнион» объявила об увольнении Брэдли Карнелла с поста главного тренера. 49-летний южноафриканец был четвертым тренером в истории клуба. Он работал с января 2025 года.
«От имени клуба хочу поблагодарить Брэдли за его преданность и самоотверженность клубу на протяжении всего времени, проведенного здесь. Он привнес профессионализм и страсть, и мы ценим все, что он сделал для команды и организации. Уверены, что он добьется успеха в своей будущей тренерской деятельности», — говорится в пресс-релизе.
Райан Рихтер, который тренирует вторую команду «Филадельфия Юнион II», станет временным главным тренером.
Под руководством Карнелла команда в прошлом сезоне стала лучшей командой МЛС в регулярном чемпионате, а специалист был признан лучшим тренером. Однако в сезоне 2026 года «Филадельфия Юнион» имеет худший результат в лиге — 1 победа, 4 ничьи и 10 поражений.