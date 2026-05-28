Уортон: «Гласнер — один из лучших тренеров, которые когда-либо работали в “Кристал Пэлэс”

Полузащитник «Кристал Пэлэс» Адам Уортон после победы в финале Лиги конференций над «Райо Вальекано» (1:0) поблагодарил главного тренера Оливера Гласнера за работу.

«Его последняя игра в качестве главного тренера “Пэлэс”… Изменения, которые он внес за два с половиной года, невероятны. Три кубка для “Кристал Пэлэс”, первые три кубка в истории клуба — это невероятно. Безусловно, Оливер — один из лучших тренеров, которые когда-либо работали в “Кристал Пэлэс”. Он оказал огромное влияние на то, как теперь выступает клуб. Мы стремимся не просто остаться в премьер-лиге и играть в еврокубках, а стремимся побеждать, поднимаясь как можно выше», — цитирует официальный сайт УЕФА Уортона.

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

27 мая 22:00 Кристал Пэлас — Райо Вальекано 1:0.

Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках.